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28 октября, 15:28

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"Известия": мужчина спас товарища от медведя при помощи ружья в Иркутской области

В Иркутской области мужчина спас товарища от медведя при помощи ружья – СМИ

Фото: depositphotos/kyslynskyy

В Чунском районе Иркутской области 66-летний мужчина спас своего 61-летнего товарища, на которого напал медведь. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По его данным, мужчина увидел, как хищник набросился на знакомого, и дважды выстрелил в животное из ружья. Пострадавший самостоятельно добрался до ближайшего поселка и обратился к медикам. У него диагностировали множественные открытые раны головы и рук. Мужчину госпитализировали.

Ранее СМИ писали, что белый медведь напал на дорожного рабочего на севере Красноярского края. Отмечалось, что инцидент произошел на Таймыре вне населенного пункта и не на территории предприятия.

Кроме того, хищники стали появляться в поселке Диксон. От населенного пункта отогнали трех зверей, среди которых была медведица с медвежонком.

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