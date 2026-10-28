ТАСС: белый медведь напал на мужчину на севере Красноярского края

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Белый медведь напал на дорожного рабочего на севере Красноярского края. Об этом ТАСС заявили в оперативных службах региона.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел на Таймыре вне населенного пункта и не на территории предприятия. У пострадавшего выявили скальпированную рану головы, ранения лопатки и обеих кистей. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, хищники стали появляться в поселке Диксон. От населенного пункта отогнали трех зверей, среди них была медведица с медвежонком. Отстреливать краснокнижных животных запрещено.

Ранее медведь напал на сторожа производственной базы в Богучанском округе Красноярского края. Это произошло в темное время суток в нескольких километрах от села Богучаны. От полученных травм мужчина скончался, самого хищника ликвидировали в кратчайшие сроки.