На Кубани после побоев отчима умер 5-летний ребенок

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

В Славянском районе Краснодарского края мужчине предъявили обвинение в убийстве пасынка – 5-летний ребенок скончался в больнице после побоев. Об этом сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, мальчик оставался дома с мужем матери – самой женщины в этот момент там не было. После незначительного повода мужчина нанес ребенку не менее восьми ударов руками и ногами по разным частям тела, а также ударил его головой о металлическую батарею.

Когда состояние мальчика ухудшилось, обвиняемый, пытаясь отвести от себя подозрения, отвез его в больницу и сказал врачам, что ребенок сам упал в ванной комнате и ударился головой.

"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался в лечебном учреждении", – добавили в ведомстве.

Фигуранту 28 лет. На допросе и при проверке показаний на месте он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. На время следствия мужчина арестован.

Контроль за ходом расследования уголовного дела осуществляет Славянская межрайонная прокуратура. В ходе проверки будет дана оценка действиям органов и учреждений системы профилактики на предмет соблюдения законодательства о профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что жительница Камня-на-Оби предстанет перед судом за истязание малолетнего сына и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По версии следствия, с июня 2025 по май 2026 года женщина регулярно причиняла ребенку физическую боль и унижала его. Свои действия она объясняла плохим поведением мальчика и его неуспеваемостью в школе.

Установлено, что женщина избивала сына руками, ногами и подручными предметами, угрожала ему, а также заставляла стоять на коленях на рассыпанном горохе. После того как о побоях стало известно, семью поставили на профилактический учет.

