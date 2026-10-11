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11 октября, 16:11

Происшествия

В Москве задержали мать, которая угрожала младенцу и мешала ему дышать

Фото: телеграм-канал Baza

В Москве задержали женщину, которая угрожала своему грудному ребенку и, прижимая к нему двухлетнего старшего сына, мешала младенцу дышать, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

По информации ведомства, сигнал "Тревога" пришел росгвардейцам из супермаркета на Чертановской улице, когда они патрулировали. На месте сотрудники обнаружили рядом с магазином 35-летнюю женщину с двумя детьми – двухлетним сыном и грудным ребенком в коляске.

"Женщина вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и угрожала причинить вред младенцу. При этом она силой прижала старшего ребенка к младшему, затрудняя ему дыхание", – сказали в пресс-службе.

Действия матери, представлявшие опасность, пресекли, а ее задержали. Уроженку Республики Крым передали полицейским для дальнейшего разбирательства. По имеющимся данным, жизни детей ничто не угрожает.

Ранее Забайкальский краевой суд вынес приговор 28-летней жительнице города Балея Раисе Ташлыковой. Ее признали виновной в убийстве годовалой дочери, которую она истязала несколько дней. Девочка умерла 1 сентября 2025 года в больнице. Смерть наступила из-за комбинированных повреждений: отравления уксусной кислотой, закрытой черепно-мозговой травмы, а также ожогов головы, шеи и туловища.

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