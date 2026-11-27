Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Более 300 столичных поликлиник и больниц начали украшать к Новому году. В медучреждениях разместят яркие инсталляции, которые подготовили студенты местных колледжей. Об этом ТАСС рассказали в департаменте здравоохранения Москвы.

Учащиеся Московского технологического колледжа имени И. А. Лихачева занимаются украшением детских поликлиник второй год подряд. В 2025 году они разработали концепции дизайна и вручную создали 150 комплектов декоративных элементов, включая барабаны, паровозы, фигурки лошадей и щелкунчики.

На работу ушло больше шести месяцев. Студенты вместе с сотрудниками учреждений украсили комплектами холлы и игровые зоны медучреждений.

В этом году инсталляции обновили и расширили: к уже знакомым москвичам арт-объектам добавился новый персонаж – Мышиный король. Над проектом работали более 50 учащихся разных специальностей – от машиностроения и сварочного дела до логистики.

Под руководством мастеров они создавали дизайн и 3D-модели, вырезали фигуры из дерева, собирали их, шлифовали и красили, а также доставляли и устанавливали объекты на месте. Всего за два года учащиеся сделали 900 фигурок.

Праздничные украшения появятся не только в поликлиниках, территории нескольких столичных больниц тоже подготовят к Новому году. Этим также занимаются студенты московских колледжей.

Ранее в столичном районе Ростокино приступили к монтажу новогодней инсталляции с фигурами белых медведей. Каркас из металла для будущей композиции уже установлен, рабочие готовы смонтировать сами фигуры. Площадку, где ведутся работы, оградили от пешеходов.