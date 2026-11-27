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Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который обязывает органы пенсионного обеспечения индексировать страховую пенсию и выплаты к ней, если пенсионер не получил их вовремя.

Поправки внесены в Федеральный закон "О страховых пенсиях". Органы пенсионного обеспечения должны будут пересчитывать и выплачивать не полученные пенсионером за прошлый период средства, включая фиксированную выплату к страховой пенсии, на основании судебного решения.

Авторы инициативы считают, что индексация нужна, чтобы защитить эти средства от инфляции. Речь идет о периоде с момента вынесения судом решения до его реального исполнения.

Индексацию предлагают начинать с первого дня после того, как закончится месяц, идущий вслед за месяцем вступления решения суда в силу. Но есть условие: для назначения или перерасчета страховой пенсии не должно требоваться дополнительного установления фактов, сведений о которых у органа пенсионного обеспечения нет и которые нельзя оперативно получить в рамках межведомственного взаимодействия.

Ранее сообщалось, что в 2027 году пенсии будут получать 43 миллиона граждан России. Кроме того, со следующего года ведомство перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий вместо одного повышения, которое предусмотрено сейчас. Пенсии планируется индексировать дважды: на 6,8% с 1 февраля и на 3,3% с 1 апреля.