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16 октября, 14:41

Общество

Пенсии в 2027 году получат 43 млн россиян

Фото: depositphotos/Koldunov

Пенсии в 2027 году будут получать 43 миллиона граждан России. Об этом сообщается на сайте Социального фонда.

Также уточняется, что со следующего года ведомство перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий вместо одного повышения, предусмотренного сейчас. Пенсии планируется индексировать дважды: на 6,8% с 1 февраля и на 3,3% с 1 апреля.

Ранее сообщалось, что в России в ноябре пересчитают фиксированные выплаты к страховым пенсиям бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности. Размер выплат для этих категорий пенсионеров зависит от страховых взносов, которые работодатели перечисляли за них. Перерасчет проводится ежеквартально: в феврале, мае, августе и ноябре.

При этом пенсии за ноябрь некоторым россиянам перечислят досрочно из-за празднования Дня народного единства. Тем, кому пенсия обычно поступает на банковскую карту 4 ноября, деньги перечислят 3-го числа.

Уже с 5 ноября банки вернутся к привычному графику зачисления выплат. Перенос произойдет автоматически.

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