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01:53

Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам проиндексируют в России в феврале 2027 года

Фото: depositphotos/zaktatyana

Ежемесячные денежные выплаты инвалидам в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года по фактической инфляции, прогноз которой на сегодня составляет 6,8%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Федеральный бюджет и бюджет социального фонда России финансирует ежемесячные денежные выплаты населению, куда входят и ежемесячные денежные выплаты инвалидам. Они ежегодно у нас индексируются: 2027 и последующие годы – не исключение", – отметила Голикова, которую цитирует ТАСС.

Ранее Голикова рассказала, что Россия в 2027 году вернется к двум индексациям страховых пенсий. Первое повышение назначено на 1 февраля следующего года. Его проведут по фактической инфляции. Второе произойдет с 1 апреля – дополнительно на 3,3%.

В России также упростили выплаты гражданам, чье жилье было утрачено или повреждено при чрезвычайных ситуациях. Согласно постановлению правительства РФ, назначение таких выплат включили в рекомендуемый список госуслуг, которые могут предоставляться в МФЦ по принципу "одного окна".

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