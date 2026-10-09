Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 13:30

Общество

Голикова заявила, что в РФ удалось вернуться к двум индексациям страховых пенсий

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Россия в 2027 году вернется к двум индексациям страховых пенсий. Об этом на пресс-конференции, посвященной старту первого Всероссийского конкурса-премии "Безграничные возможности", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"После длительного перерыва, он начался в 2015 году, мы в 2027 году вернули в бюджет Социального фонда две индексации пенсий", – приводит ее слова РИА Новости.

Первое повышение назначено на 1 февраля следующего года. Его проведут по фактической инфляции, предварительно – на 6,8%. Второе произойдет с 1 апреля – дополнительно на 3,3%.

Ранее сообщалось, что размер ежемесячной срочной пенсионной выплаты может преодолеть отметку в 3,5 тысячи рублей. Право на получение данных средств имеют женщины, достигшие 55 лет, и мужчины в возрасте 60 лет. Обязательными условиями являются наличие необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов, стаж работы по специальности не менее 15 лет, а также наличие сформированных пенсионных накоплений.

Читайте также


общество

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика