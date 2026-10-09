Голикова заявила, что в РФ удалось вернуться к двум индексациям страховых пенсий

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Россия в 2027 году вернется к двум индексациям страховых пенсий. Об этом на пресс-конференции, посвященной старту первого Всероссийского конкурса-премии "Безграничные возможности", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"После длительного перерыва, он начался в 2015 году, мы в 2027 году вернули в бюджет Социального фонда две индексации пенсий", – приводит ее слова РИА Новости.

Первое повышение назначено на 1 февраля следующего года. Его проведут по фактической инфляции, предварительно – на 6,8%. Второе произойдет с 1 апреля – дополнительно на 3,3%.

Ранее сообщалось, что размер ежемесячной срочной пенсионной выплаты может преодолеть отметку в 3,5 тысячи рублей. Право на получение данных средств имеют женщины, достигшие 55 лет, и мужчины в возрасте 60 лет. Обязательными условиями являются наличие необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов, стаж работы по специальности не менее 15 лет, а также наличие сформированных пенсионных накоплений.