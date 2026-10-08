Маткапитал на второго ребенка может превысить 1 млн рублей в 2027 году

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Материнский капитал при рождении второго ребенка превысит 1 миллион рублей с 1 февраля 2027 года, если семья ранее не получала соответствующую выплату. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе выступления в рамках Всероссийской недели охраны труда.

"Размер материнского капитала увеличится также на 6,8%, то есть на уровень фактической инфляции", – приводит слова Котякова РИА Новости.

Он уточнил, что повышенный размер выплаты положен семьям, которые не оформляли маткапитал на первенца.

Отдельно министр остановился на корпоративных программах поддержки. По его словам, единовременные выплаты при рождении ребенка в размере 1 миллиона рублей установили уже 227 предприятий из разных отраслей.

Ранее сообщалось, что среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты может превысить 3,5 тысячи рублей в следующем году. Данная выплата положена женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет при наличии необходимых индивидуальных пенсионных коэффициентов, а также профессионального стажа от 15 лет и специальных накоплений.