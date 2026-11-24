Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская делегация будет представлена на предстоящем саммите G20 в Майами на высоком уровне. При этом Москва пока не определилась, кто возглавит делегацию и кто войдет в ее состав. Об этом газете "Известия" сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

По словам дипломата, подготовка к международной встрече находится на начальном этапе. Поэтому окончательные решения по составу российских представителей еще не приняты.

Бердыев также обратил внимание на активизацию контактов Москвы и Вашингтона. Он отметил, что представители двух стран в последнее время чаще взаимодействуют, в том числе во время крупных международных мероприятий.

Дипломат допустил, что общение продолжится и в рамках саммита G20.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков с улыбкой ответил на вопрос о сроках принятия решения относительно возможного участия Владимира Путина в саммите. По его словам, определиться с этим могут даже за 15 минут до начала мероприятия.