Мерц допустил, что встретится с Путиным на саммите G20 в Майами

Фото: ТАСС/AP/Geert Vanden Wijngaert

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности провести очные переговоры с Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати" (G20) в Майами 14–15 декабря. Об этом он сообщил в интервью Westfalenpost, передает "Газета.ру".

Мерц отметил, что если Путин будет присутствовать на саммите, то он не станет уклоняться от возможности пообщаться. Канцлер Германии подчеркнул, что в политике приходится разговаривать с людьми, которые имеют совершенно другие взгляды.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждать сценарий визита Путина на саммит G20 пока рано. Он пояснил, что такие поездки сопряжены с серьезными логистическими трудностями.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин, в свою очередь, отметил, что США хотят видеть российского президента на мероприятии. Он добавил, что состав делегации определят позднее. Сейчас идет работа над лидерской декларацией.

