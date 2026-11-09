Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 12:36

Экономика

Инвестиции компаний ОЭЗ "Технополис "Москва" выросли в шесть раз с начала года

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Компании особой экономической зоны "Технополис "Москва" вложили в реализацию своих проектов около 656 миллиардов рублей. Объем их инвестиций увеличился в 6 раз за первое полугодие 2026 года, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, объем инвестиций предприятий ОЭЗ достиг 175,6 миллиарда рублей. Благодаря такой динамике общий объем вложений в проекты на площадке за все время составил 655,9 миллиарда, из которых 606,3 миллиарда являются средствами резидентов.

ОЭЗ "Технополис "Москва" насчитывает более 250 предприятий, которые занимаются выпуском инновационной продукции. Компании имеют доступ к современной инфраструктуре и необходимым условиям. Статусом резидента обладает 131 компания. Он предоставляет налоговые льготы и способствует привлечению инвестиций в наукоемкие области.

За первое полугодие резиденты смогли сформировать 2,4 тысячи рабочих мест, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В настоящее время на площадках ОЭЗ работают свыше 34 тысяч специалистов.

Ранее производитель высокотехнологичных блоков питания для серверного оборудования и силовых модулей для зарядных станций электротранспорта получил статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва". Проект реализует предприятие "Элемент-Технологии", которое входит в группу компаний "Элемент". Его производственные мощности превышают 7 тысяч квадратных метров.

Собянин принял решение о продлении статуса промкомплекса двум фармпредприятиям

Читайте также


бизнесэкономикагород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика