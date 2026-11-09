Инвестиции компаний ОЭЗ "Технополис "Москва" выросли в шесть раз с начала года

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Компании особой экономической зоны "Технополис "Москва" вложили в реализацию своих проектов около 656 миллиардов рублей. Объем их инвестиций увеличился в 6 раз за первое полугодие 2026 года, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, объем инвестиций предприятий ОЭЗ достиг 175,6 миллиарда рублей. Благодаря такой динамике общий объем вложений в проекты на площадке за все время составил 655,9 миллиарда, из которых 606,3 миллиарда являются средствами резидентов.

ОЭЗ "Технополис "Москва" насчитывает более 250 предприятий, которые занимаются выпуском инновационной продукции. Компании имеют доступ к современной инфраструктуре и необходимым условиям. Статусом резидента обладает 131 компания. Он предоставляет налоговые льготы и способствует привлечению инвестиций в наукоемкие области.

За первое полугодие резиденты смогли сформировать 2,4 тысячи рабочих мест, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В настоящее время на площадках ОЭЗ работают свыше 34 тысяч специалистов.

Ранее производитель высокотехнологичных блоков питания для серверного оборудования и силовых модулей для зарядных станций электротранспорта получил статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва". Проект реализует предприятие "Элемент-Технологии", которое входит в группу компаний "Элемент". Его производственные мощности превышают 7 тысяч квадратных метров.

