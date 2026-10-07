Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" разработал отечественный чип для быстрой передачи данных

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" разработал отечественную микросхему, которая объединяет электронные приборы в единую сеть для быстрой передачи и обработки данных. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Разработкой занимается компания "Ангстрем". Устройство уже подано для включения в реестр российской промышленной продукции.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что в столичной ОЭЗ передовые компоненты создают более 40 компаний.

"Всего предприятие выпустило свыше 10 тысяч типов микросхем для ключевых отраслей – от телекоммуникаций до космоса. Только с начала 2026 года завод разработал 114 типов изделий, два из которых уже запущены в производство", – добавил вице-мэр.

Микросхема работает по мировому протоколу RS-485, который используется в промышленной автоматизации, энергетике и системах безопасности. Разработка востребована в промышленности и городской инфраструктуре. Полный цикл производства – от проектирования кристалла до выпуска изделия – обеспечивает контроль качества и стабильность поставок.

Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый в стране Московский кластер по производству тяговых аккумуляторов для электротранспорта. По словам мэра, создание кластера является частью большой работы по обеспечению технологического суверенитета страны. При этом в Москве в рамках особой экономической зоны создано уже 250 высокотехнологических предприятий.