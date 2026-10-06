Путин и Собянин открыли первый в России кластер по производству электробатарей

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Владимир Путин в режиме видеоконференции и Сергей Собянин открыли первый в стране Московский кластер по производству тяговых аккумуляторов для электротранспорта. Он расположен на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва".

"Еще одна мощная фабрика "Росатома" по выпуску аккумуляторов вводится в промышленную эксплуатацию в Москве. В целом в столице формируется высокотехнологичный промышленный кластер по изготовлению аккумуляторов самых разных типов", – сказал президент России.

Здесь резиденты будут вести научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу. Российский лидер также отметил, что реализация проекта стала возможна в том числе благодаря поддержке правительства Москвы во главе с Собяниным.

"Ожидается, что к 2030 году, после выхода новых предприятий на плановые мощности, наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы", – добавил Путин.

По словам Собянина, создание кластера является частью большой работы по обеспечению технологического суверенитета страны. При этом в столице в рамках особой экономической зоны создано уже 250 высокотехнологических предприятий.

"Сегодня открывается новый кластер электробатарей – крупнейший в стране и один из самых современных в мире. Он состоит из двух гигафабрик", – отметил мэр.

Ранее сообщалось, что в ОЭЗ "Технополис "Москва" было создано около 2,5 тысячи высокотехнологичных рабочих мест за полгода. Таким образом, к концу второго квартала 2026 года число рабочих мест здесь превысило 34 тысячи. При этом из них 26,6 тысячи создали резиденты.

Москва активно поддерживает технологичные производства. Они получают налоговые льготы и современную промышленную инфраструктуру.

