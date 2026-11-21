Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российские вузы получили возможность идентифицировать обучающихся на дистанционных экзаменах через портал "Госуслуги" и мессенджер "Макс". Соответствующие изменения в постановление правительства, регулирующее правила дистанционного обучения, вступили в силу. Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауки России.

"При дистанционной сдаче экзаменов они дополняют возможности идентификации обучающегося через портал "Госуслуги" или мессенджер "Макс" при наличии технической возможности у вуза", – говорится в сообщении министерства.

Новые способы – не единственные. Университеты вправе выбирать и другие варианты подтверждения личности, среди которых паспорт, студенческий билет или биометрия. Конкретный порядок идентификации каждое учебное заведение устанавливает самостоятельно.

Помимо "Госуслуг" и "Макса", для идентификации и аутентификации студентов вузы и колледжи смогут задействовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), проверяющую личность пользователя при входе на портал, единую биометрическую систему, а также сведения из студенческого билета или паспорта.

Данные документов будут передаваться через многофункциональный сервис обмена информацией, который создается на базе платформы MAX, – при наличии технической возможности.

Изменения затронут промежуточную и итоговую аттестацию, а также текущий контроль успеваемости по программам высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

Прежде подтвердить личность на экзаменах студенты могли с помощью единой биометрической системы.

Ранее сообщалось, что РЖД планируют запустить посадку в поезда дальнего следования по цифровому ID в мессенджере MAX с конца 2027 года.

По мнению замгендиректора компании Ивана Колесникова, цифровой ID является абсолютно рабочей технологией. Ее будут использовать сразу во всех поездах с момента запуска. При этом существующие способы посадки в поезда по-прежнему сохранятся.

