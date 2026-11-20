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Представители нескольких стран призвали секретариат ЮНЕСКО включить в доклад о безопасности журналистов официальные сведения об убитых сотрудниках СМИ, которые не попали в первоначальную версию документа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя России при организации Рината Аляутдинова.

Вопрос обсуждался 19–20 ноября на заседании Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации в Париже. По словам Аляутдинова, участники встречи обратили внимание на то, что в докладе приведены не все данные о погибших журналистах за рассматриваемый период.

Ряд членов совета выступил за то, чтобы при подготовке документа учитывалась официальная информация, предоставленная государствами – участниками организации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не оставлять без реакции отсутствие в докладе ЮНЕСКО о безопасности журналистов за 2024–2025 годы сведений о погибших российских корреспондентах.

Она подчеркнула, что подобные документы затрагивают и государства, не входящие в организацию, поэтому расхождения в них требуют ответа. По словам дипломата, журналисты работают в зонах конфликтов ради общественной пользы и информирования людей о происходящем, подвергая себя опасности в силу профессионального долга.

