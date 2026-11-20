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Дания потребовала от российского военного атташе покинуть страну в течение семи дней. Об этом сообщил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен на пресс-конференции, трансляцию которой вели местные СМИ.

По словам министра, перед объявлением решения власти королевства провели встречу с послом России в министерстве иностранных дел. Военного атташе объявили персоной нон грата.

Ранее Молдавия объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата после падения беспилотника на территории республики. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Кишинев не представил доказательств российского происхождения аппарата, а решение о высылке назвала частью антироссийского курса молдавских властей.

Захарова предупредила, что Москва ответит на действия Кишинева, и обратила внимание на неоднократные высылки российских дипломатов из республики. По ее словам, сокращение штата посольства затрудняет получение консульской помощи и других услуг для жителей Молдавии.

