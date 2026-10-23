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Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата, сообщает Reuters со ссылкой на МИД Австрии.

В ведомстве указали, что представители РФ якобы совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Теперь они должны немедленно покинуть страну.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт высылает 10 российских дипломатов. По ее словам, они занимались неприемлемой для сотрудников миссии деятельностью. При этом Орбан подчеркнула, что решение не означает разрыва отношений с Москвой.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил, что это негативно скажется на двусторонних отношениях. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что в качестве ответной меры группа сотрудников дипмиссий Венгрии должна покинуть Россию в течение двух недель.

