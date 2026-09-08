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08 сентября, 12:11

Политика

Венгрия решила выслать 10 российских дипломатов

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Венгрия высылает 10 российских дипломатов, заявила глава МИД страны Анита Орбан на своей странице в соцсетях.

По ее словам, посла России в Будапеште уже проинформировали о том, что, по оценке венгерских властей, 10 сотрудников российской миссии занимались на территории государства деятельностью, неприемлемой для дипломатов. В связи с этим венгерская сторона призвала "соответствующих лиц" покинуть территорию государства.

При этом высылка дипломатов не означает разрыва дипломатических отношений между Москвой и Будапештом, подчеркнула Орбан.

"Венгрия и дальше намерена поддерживать необходимый диалог на основе взаимного уважения и соблюдения правил", – добавила она.

Ранее новое правительство Венгрии признало Россию угрозой для национальной безопасности. Утверждалось, что действия России "несут угрозу" не только для Венгрии, но и для Европы, а также для мирового порядка. При этом Будапешт выступил за дипломатическое решение украинского кризиса и выразил поддержку усилиям по предоставлению Киеву долгосрочных гарантий безопасности.

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