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Новое правительство Венгрии признало Россию угрозой для национальной безопасности. Это следует из документа для венгерской делегации на Генассамблее ООН, который появился в официальном правительственном вестнике.

В документе отмечается, что действия России "несут угрозу" не только для Венгрии, но и для Европы, а также для мирового порядка.

При этом Будапешт выступает за дипломатическое решение украинского кризиса и поддерживает усилия по предоставлению Киеву долгосрочных гарантий безопасности.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Европа вернется к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине. Он также отметил, что европейская политика сильно изменится после окончания спецоперации. Политик выразил надежду, что это произойдет скоро.

