Асфальт отремонтировали на Тверском путепроводе в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Асфальт отремонтировали на всем протяжении Тверского путепровода, соединяющего 1-ю Тверскую-Ямскую улицу с Ленинградским проспектом. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, там заменили свыше 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна и нанесли новую разметку.

До этого ремонт на указанном участке проводили в 2021 году. Новые работы проводились в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Они были необходимы из-за колейности, которая возникает благодаря высокому трафику и может привести к авариям.

Ремонт проводился в основном по ночам, когда машин на дорогах меньше. Работы проходили в несколько этапов: удаление старого покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладка нового покрытия и нанесение разметки. Для укладки использовались новейшие технологии и произведенные в Москве асфальтобетонные смеси.

Ранее стало известно, что реконструкция Малого Каменного моста в центре Москвы завершится в 2027 году. Обновить его решили после обследования, которое указало на некоторые повреждения. Полностью на время ремонта движение закрыть не станут, полосы будут перекрывать постепенно.



Асфальт обновили в 23 переулках в центре Москвы



