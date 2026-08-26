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26 августа, 12:19

Политика

Суд в Москве заочно арестовал немецкого журналиста Мартенса за слова об убийстве русских

Фото: x.com/Michael Martens

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса, который ранее публично говорил об убийстве русских на Украине. Об этом ТАСС заявил участник процесса.

Уголовное дело связано с разжиганием ненависти или вражды. Если вина будет доказана, ему может грозить до 6 лет лишения свободы.

В ходе пресс-конференции президентов Украины и Сербии Владимира Зеленского и Александра Вучича корреспондент спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы "помочь убить больше русских". После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что западные государства отказались комментировать инцидент.

После высказываний Мартенса МВД РФ объявило его в розыск.

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