Число погибших детей в результате удара ВСУ по Краснодару выросло до четырех

Фото: МАХ/"Оперативный штаб - Краснодарский край"

Число детей, погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Краснодар, увеличилось до четырех: в больнице умерла 14-летняя девочка, получившая тяжелые травмы. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Омбудсмен принесла родным и близким ребенка глубокие соболезнования и подчеркнула, что нельзя подобрать слова, которые смогли бы облегчить боль утраты.

В настоящий момент в больнице остаются шесть детей, пострадавших при атаке на детский центр. Им оказывают необходимую помощь.

ВСУ атаковали Краснодар в ночь на 24 августа. Фрагменты беспилотника упали не только на частный детский центр, но и на многоквартирный дом. Были ранены 12 человек, из которых 10 – госпитализировали. Заведено уголовное дело о террористическом акте.

