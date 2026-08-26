Хирурги Красногорской больницы извлекли зубец пилы из шеи мужчины

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Врачи Красногорской больницы спасли мужчину, которому в шею попал металлический осколок от пилы, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Оказалось, что он работал с кувалдой. В какой-то момент он случайно ударил по пиле, и зубец вонзился в шею. При этом томография показала, что посторонний предмет застрял в районе нижнего бугра щитовидного хряща.

Операция была проведена с использованием электронно-оптического преобразователя, рассказал заведующий первым хирургическим отделением Николай Мурашов. Благодаря нему можно видеть не только анатомию, но и положение инородного тела в реальном времени.

В результате зубец удалили, не задев важные структуры, расположенные рядом. Мужчина быстро пошел на поправку.

Ранее в Приморье спасли женщину, которая поскользнулась во время принятия душа. Из-за этого ее рука оказалась зажата между плохо закрепленной ванной и стеной. В таком положении она провела 12 часов – из-за длительного сдавливания нарушилось кровообращение в тканях конечности, начался распад мышечных волокон. В реанимации ей пять дней очищали кровь, а функции организма поддерживали медикаментозно.

