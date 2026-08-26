Дело о теракте возбудили после атаки ВСУ на логоцентр Wildberries в Котовске

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на логистический центр в городе Котовск в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СК указали, что систематические удары ВСУ по складским комплексам крупнейших маркетплейсов представляют собой целенаправленную террористическую тактику, нацеленную против мирных граждан.

"Попытки подорвать привычный уклад жизни еще раз доказывают преступную сущность киевского режима", – сказано в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что лица, причастные к этим терактам, будут привлечены к уголовной ответственности. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий по сбору доказательств, устанавливают тип и модель использованного вооружения, а также выясняют все обстоятельства атаки.

Логистический центр Wildberries в Котовске был атакован в ночь на 26 августа. В результате возник пожар, который распространился на площади более 100 тысяч квадратных метров.

Всех сотрудников успели эвакуировать. Однако один из работников Wildberries получил сотрясение мозга от взрывной волны, еще одна женщина сломала палец.

В связи с возникшим возгоранием жителей Котовска попросили отказаться от перемещений по городу в ближайшие два дня, чтобы не отравиться угарным газом и продуктами горения. Глава города Алексей Плахотников также призвал закрыть окна и балконы, а для того, чтобы купить продукты и необходимые товары, обратиться к системам доставки.

В объединенной компании Wildberries и Russ (RWB), в свою очередь, сообщили, что прием новых поставок товаров на указанном объекте не осуществлялся. Глава региона Евгений Первышов добавил, что логистический центр Wildberries после атаки БПЛА оказался полностью уничтожен.

