Эксперт Клименко спрогнозировал рост цен из-за атак БПЛА на склады маркетплейсов

Маркетплейс Ozon частично отключил постоплату после атак БПЛА на логистические центры компании. При этом целью украинских военных стали и склады компании Wildberries, из-за чего власти разрабатывают меры поддержки бизнеса. Как ситуация повлияет на цены товаров – в материале Москвы 24.

Меры поддержки

Фото: Агентство "Москва"/Ульяна Чухаркина

Маркетплейс Ozon частично отключил возможность постоплаты в 38 регионах. В компании отметили, что это необходимо для поддержки селлеров, чьи товары пострадали в результате атак украинских БПЛА на склады компании.

В пресс-службе также пояснили, что постоплата доступна для покупателей по всей стране, просто касается это не всего ассортимента.





из сообщения маркетплейса Ozon После получения сейчас нельзя оплатить только товары, которые продавцы размещают в наших логистических центрах, это поможет предпринимателям, ведь возвратов у них станет меньше. Такое ограничение работает только в части регионов.

Для товаров, которые хранятся непосредственно у самих селлеров, постоплата по-прежнему доступна, добавили в компании.

В Минэкономразвития заявили, что власти прорабатывают меры поддержки маркетплейса и пострадавших продавцов. При этом ведомство готово рассмотреть обращения компании при их поступлении.

Кроме того, продавцы Ozon, у которых действуют полисы "Ингосстраха" со страхованием от ущерба из‑за атак БПЛА, смогут получить выплаты за поврежденные товары после инвентаризации на складах. Маркетплейс направит инструкции по оформлению компенсаций в личные кабинеты селлеров и окажет помощь в подготовке необходимых документов.

Ранее Минфин анонсировал меры поддержки маркетплейса Wildberries, чьи склады также подверглись атаке украинских БПЛА. Среди прочего для пострадавших предпринимателей установят право на 12-месячную отсрочку по уплате ряда налогов, страховых взносов и авансовых платежей. Мера касается платежей, которые должны быть проведены с августа 2026 года по июль 2027 года. После этого селлеры смогут погашать задолженность равными долями в течение года.

Также до конца 2026-го пострадавший бизнес будет освобожден от проверок налогов и страховых взносов. Поддержка распространяется на предпринимателей, чей ущерб превышает 5% годового дохода.

Отдельный пакет мер предусмотрен для группы RWB, которая управляет Wildberries. Сроки уплаты тех же налогов и взносов продлеваются до 28 июля 2027 года с последующей рассрочкой. Министр финансов Антон Силуанов пояснил, что отсрочка снизит финансовую и административную нагрузку на бизнес, позволит сохранить рабочие места и продолжить деятельность.

Склады под ударом

Логистические центры Ozon подверглись атакам беспилотников в нескольких регионах России. Одна из первых пришлась по складу в Самарской области 22 августа, после чего начался пожар, а более 500 работников пришлось эвакуировать. В результате пострадали четыре человека, из которых трое получили легкие травмы, один – тяжелые.

Кроме того, 23 августа обломки беспилотника упали на логистический центр в Оренбурге. Свыше 300 работников эвакуировали, никто не пострадал. Инцидент привел к временной остановке работы центра: товары, которые были на складе, убрали с витрины маркетплейса, часть заказов была отменена. Чтобы избежать дальнейших перебоев в работе, продавцам рекомендовали переключиться на другие логистические узлы для отправки своей продукции.

В ночь на 24 августа атаке подвергся центр Ozon в Краснодаре. Прием новых поставок был временно прекращен, а транспортные партии, находившиеся в пути к объекту, оперативно перенаправлены на резервные складские площадки.

В тот же день целью атаки беспилотников стал логистический центр Ozon в Махачкале, но персонал удалось оперативно вывести из здания. Несколько человек пострадали, однако медосмотр подтвердил отсутствие угрозы для жизни.

Также из‑за угрозы атаки БПЛА была проведена эвакуация персонала складских комплексов Ozon в Адыгейске и Невинномысске. В результате происшествия никто не пострадал. Вместе с тем глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал о возгорании на территории логистического центра в Тахтамукайском районе.

Ранее под обстрелы ВСУ попали склады Wildberries в Электростали, Котовске (Тамбовская область), Краснодаре, Невинномысске (Ставропольский край) и Симферополе. В Эммаусе (Тверская область) обломки БПЛА частично повредили стену здания. Кроме того, беспилотники атаковали логистический центр компании в Екатеринбурге.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Украина каждый день ощущает ответные действия России на удары по коммерческой инфраструктуре и будет ощущать их в дальнейшем. Причем действия Киева никак не влияют на ситуацию на фронте, подчеркнул представитель Кремля.

Что будет с ценами?

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире телеканала Москва 24 озвучил ряд мер поддержки, необходимых, на его взгляд, для стабилизации рабочих процессов онлайн-площадок.

"Я бы акцентировал внимание не на спасении крупных компаний, а на поддержке малого и среднего бизнеса, который сильно пострадал. Правительство делает все возможное в этом направлении, и за любую помощь надо говорить спасибо, но хотелось бы большего. В частности, чтобы от Банка России шли не рекомендации банкам пойти навстречу компаниям, а инструкции, отношения между ЦБ и банками должны строиться на распоряжениях, а не на советах", – отметил эксперт.

Кроме того, эксперт отметил необходимость введения льготных кредитов либо снижения процентных ставок для пострадавшего бизнеса.





Герман Клименко председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Маркетплейсы требуют отдельного регулирования и присмотра со стороны государства. Сложилась ситуация, что товар не застрахован на складах, и нужно думать, как не допустить подобного в будущем.

Дополнительно специалист предположил рост цен на товары, которые выставляются на маркетплейсах, однако "фантастическим" он не станет.

"Но нам придется оплачивать удорожание логистики, оборудования складов, усложнение пожарных систем и внешние контуры для защиты от БПЛА. Можно сказать, что эти затраты переложат на потребителей, но это неправильно. Это необходимые затраты, которые появятся в себестоимости товара в размере 3–5% на дополнительную безопасность", – резюмировал Клименко.

Одновременно с этим председатель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов заявил, что резкого увеличения стоимости товаров из-за возможных сбоев в логистике не произойдет. Его слова привело агентство ТАСС.





Олег Павлов председатель Общественной потребительской инициативы Крупнейшие маркетплейсы работают с широкой логистической сетью. Если один склад временно выпадает из цепочки, его быстро подстраховывают другие – их очень много по всей стране. Современные IT-решения позволяют быстро перенастраивать логистические цепочки так, что клиенты этого не замечают.

По оценкам эксперта, порядка 50% товаров хранится не на складах маркетплейсов, а у самих продавцов. Кто-то использует платформы только как витрину и занимается доставкой самостоятельно, кто-то совмещает разные схемы работы.

Павлов также отметил, что конкуренция между представителями розничных сетей сохраняется, а контролирующие органы оперативно реагируют на любые отклонения от рыночной нормы, что исключает резкие изменения стоимости покупок.

