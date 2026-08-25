Эксперт Кнутов допустил "второй Майдан" из-за мобилизации женщин на Украине

Украина должна мобилизовать женщин в ВСУ, заявили в США. При этом в офисе Владимира Зеленского такое предложение раскритиковали. Пойдут ли украинские женщины на фронт и как России реагировать на подобное развитие событий, разбиралась Москва 24.

"Пусть служат"

Женщин необходимо мобилизовать в ВСУ, заявил бывший спецпосланник президента США по Украине, генерал-лейтенант армии в отставке Кит Келлог. Он обосновал это тем, что женщины "воюют не хуже мужчин": в пример он привел дочь, которая прошла Афганистан, и жену, участвовавшую в боевых действиях в Гренаде.





Кит Келлог бывший спецпосланник президента США по Украине Очень важно, чтобы женщины как часть общества шли на службу. Я и на личном, и на профессиональном уровне вообще не вижу в этом проблемы.

Однако слова Келлога остро восприняла замруководителя офиса президента Украины Ирина Верещук.

"Нашли кого мобилизовывать... Я, конечно, все понимаю, но хотелось бы больше ракет. Хотелось бы больше такой воли от США, чем советовать мобилизовывать женщин", – сказала она телеканалу "Новини.LIVE".

Подобные разговоры поднимаются на Украине не впервые. К примеру, 10 августа 2026 года на сайте правительства появилась петиция с призывом распространить воинскую обязанность на женщин, не имеющих детей. Автор инициативы сослался на конституционный принцип, согласно которому защита страны является долгом всех граждан. К 25 августа документ набрал около 600 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

Кроме того, за мобилизацию в одном из интервью высказалась боевой медик, сержант ВСУ Юлия Кобринович.





Юлия Кобринович боевой медик, сержант ВСУ Если у женщин равные права с мужчинами, то должны быть и равные обязанности – равные обязанности защищать Украину.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников также высказывался за привлечение женщин в ряды ВСУ.

"Пусть служат. Часть должностей в тылу могли бы занимать женщины, что позволило бы переводить больше мужчин ближе к фронту", – привело слова Резникова издание "Страна.ua".

В то же время глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко подчеркивал в своем телеграм-канале, что никаких подобных решений не ожидается.

"Ни одна мобилизация женщин в Украине не происходит и не будет происходить. Женщины идут в армию исключительно добровольно", – написал он в своем телеграм-канале.

Однако агентство ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье сообщило, что на местах уже ведется скрытая работа по учету женщин, в первую очередь медиков и фармацевтов. В частности, ТЦК составляют списки, а вузы и работодатели сдают необходимые данные.

Разговоры о мобилизации женщин идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом. По данным российских силовых структур на конец июля 2026 года, потери ВСУ составили до 3 миллионов человек, включая тяжело раненных. Кроме того, шведский аналитик Ларс Берн заявил в начале июля в эфире Swebb TV, что украинская армия могла лишиться 2,4 миллиона солдат. При этом мобилизация мужчин продолжается и регулярно сопровождается насильственными действиями со стороны сотрудников военкомов, что приводит к скандалам и вызывает протесты.



По официальным данным на март 2026 года, в рядах ВСУ служат порядка 75 тысяч женщин, при этом пару лет назад их число составляло 45,5 тысячи. На данный момент они приходят в войска добровольно и, как правило, поступают в подразделения беспилотных систем. В целом же всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года и затем неоднократно продлевалась. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года нижний порог понизили до 25 лет. При этом СМИ сообщали, что Служба безопасности Украины выступила за уменьшение возраста до 18 лет.



Риск "второго Майдана"?

Указ о мобилизации женщин на Украине действует давно: были определены категории, которые находятся в резерве, должны стоять на учете в военкоматах и при получении повесток прибывать на сборные пункты для дальнейшей отправки в ВСУ, рассказал Москве 24 военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

"Сейчас речь идет о том, чтобы расширить этот порядок практически на все категории женщин, а также о возможном понижении призывного возраста. Оба этих решения создают очень сильное напряжение в украинском обществе, потому что фактически речь идет об уничтожении генофонда. Неудивительно, что это вызывает бурные дискуссии", – пояснил он.



Специалист подчеркнул, что само по себе обсуждение подобных мер указывает на крайне тяжелую кадровую ситуацию в украинской армии.

"Острая нехватка личного состава, еще три-четыре месяца назад называлась цифра в 200 тысяч человек, сейчас, полагаю, она значительно выше. И дронами эту проблему не решить", – уточнил он.

В качестве подтверждения Кнутов напомнил слова экс-министра обороны Михаила Федорова, который публично выступал за привлечение большого количества иностранных наемников в ряды ВСУ из-за кадрового голода и массового дезертирства. Однако Федорова убрали с должности, после чего на Украине начались "картонные митинги" против отставки чиновника.





Юрий Кнутов военный эксперт, историк войск ПВО Если решения о мобилизации женщин будут приняты, это может привести к серьезным внутренним конфликтам, вплоть до отставки Зеленского и даже некоего подобия Майдана. Часть украинцев, в основном депутаты из партии "Слуга народа", выступают за понижение призывного возраста и мобилизацию женщин, тогда как значительная часть оппозиции – против.

Однако в нынешних условиях "второй Майдан" вряд ли возможен, потому что Зеленский и его окружение очень жестко подходят к любым оппозиционным выступлениям: применяют силу и оружие, а недовольных отправляют на фронт в качестве штурмовиков. Население это знает и побаивается открыто высказывать свое мнение, добавил Кнутов.



"Что касается реакции России, планы проведения специальной военной операции остаются неизменными. Возможно, придется прикладывать чуть больше усилий. Но российские военные уже сейчас сталкиваются с украинскими женщинами, которые воюют в составе войск беспилотных систем в качестве операторов дронов", – уточнил Кнутов.

Также эксперт напомнил недавние слова президента Украины, что у Киева нет денег на выплаты военнослужащим. После того как Россия в ответ на атаки ВСУ начала работать по объектам энергетической инфраструктуры и логистики противника, ему требуется гораздо больше средств на восстановление жизненно важных объектов.

"Те деньги, которые раньше шли на содержание армии и выплаты, теперь уходят на другие цели. Ситуация на Украине в этом отношении действительно тяжелая", – заключил Кнутов.

Даже подростки?

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин пояснил Москве 24, что, судя по текущей ситуации, мобилизационный потенциал для ВСУ действительно сужается.

"Попытки выдавливать мужчин из европейских стран и возвращать их для мобилизации не принесли серьезных результатов, речь идет о сотнях, а не о тысячах человек. На этом фоне те, кто отвечает за мобилизацию, начинают посматривать на украинских женщин с определенным расчетом", – рассказал он.



По словам политолога, это достаточно большой ресурс, и с физической точки зрения женщин призвать проще.





Алексей Мухин генеральный директор Центра политической информации О серьезности намерений украинских властей говорит то, что все больше политических деятелей и официальных лиц публично обсуждают эту тему, как бы пытаясь приучить общество к мысли о неизбежности. Кроме того, власти периодически запугивают население резким снижением призывного возраста, что ставит украинских подростков – и юношей, и девушек – в крайне уязвимое положение.

Если мобилизация женщин все-таки будет объявлена, вряд ли это повлияет на формат проведения спецоперации, отметил Мухин. Он обратил внимание, что с самого начала конфликта ВСУ использовали гражданское население в качестве "живого щита". Террористический мотив становится основной темой в исполнении Зеленского, но на действия РФ и цели СВО это не повлияет, резюмировал политолог.

