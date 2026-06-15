Жители Киева вышли на митинг против насильственной мобилизации

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Несколько сотен жителей Киева провели стихийный митинг против насильственной мобилизации в районе Троещины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Конфликт начался после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) насильно затолкнули местного жителя в автобус. В поддержку мужчины выступили прохожие, позже происходящее переросло в полноценную акцию протеста.

В какой-то момент протестующие столкнулись с сотрудниками ТЦК и полицейскими. Тем не менее военным все же удалось увезти молодого человека в неизвестном направлении.

Ранее СМИ обратили внимание на измененный подход руководства Украины к принудительной мобилизации. Журналисты утверждают, что меры становятся "все более стихийными".

Теперь сотрудники ТЦК в гражданской одежде проверяют прохожих на улицах и в транспорте, требуя документы воинского учета. Проверки проводят небольшие группы с участием женщин.

Украинские власти планируют снизить возраст граждан, подлежащих мобилизации в ВСУ для участия в войне с Россией, до 18 лет, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, данное решение связано с требованиями западных спонсоров для получения новых многомиллиардных кредитов.