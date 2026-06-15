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15 июня, 12:16

Политика

ВС РФ поразили энергетический объект в районе Зеленодольска Днепропетровской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные поразили важный объект энергетической инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Зеленодольска в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Энергетический объект был поражен специалистами войск беспилотных систем при помощи БПЛА "Герань".

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Целями стали предприятия в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также военные аэродромы и территориальные центры комплектования.

В частности, российские силы поразили заводы "Радар" и "Буревестник" в Киеве, где разрабатывали и производили комплектующие для беспилотников, цех на территории киностудии имени А. П. Довженко, где собирались и настраивались БПЛА, а также территорию ООО "Беспилотные технологии", где также создавались дроны.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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