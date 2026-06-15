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15 июня, 10:20

Политика

ВС РФ поразили как минимум 16 военных объектов в ходе ударов по ОПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ поразили как минимум 16 военных объектов в ходе ударов по оборонно-промышленному комплексу Украины. Об этом сообщает российское Минобороны.

По данным ведомства, ВС РФ при помощи высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также БПЛА нанесли удары по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

В результате удалось поразить заводы "Радар" и "Буревестник" в Киеве, где разрабатывали и производили комплектующие для беспилотников, а также создавали и ремонтировали радиолокационные системы и технику. Кроме того, ВС РФ ударили по цеху на территории киностудии имени А. П. Довженко, где собирались и настраивались БПЛА, и по территории ООО "Беспилотные технологии", где также создавались дроны.

Аналогично российские войска поразили завод "Маяк" и ООО "Укр Армо Тех", выпускавшие боевые части для БПЛА и ракет различных типов. ВС РФ ударили по "Киевскому агрегатному заводу" и "Авиаремонтному заводу № 410 гражданской авиации", где производились дроны и их комплектующие, выпускались и ремонтировались турбореактивные двигатели.

Удалось поразить "Киевский инновационный терминал "Новая почта", который доставлял и хранил продукцию для производства дронов, роботизированные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы. Еще один удар пришелся по "Днепровскому заводу электромеханического оборудования", промышленным предприятиям в Харькове "Гринхаус Солюшн" и ООО "ДТ-1 групп", производивших сборку боевых частей для БПЛА и ракет.

Кроме прочего, нанесено поражение военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также территориальным центрам комплектования в Киеве. Все цели удара достигнуты, а назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.

Ранее ВС РФ установили полный контроль над восточной частью Константиновки и вышли на северо-восточные окраины города. По данным Минобороны, военные уничтожают украинские формирования, которые обороняются в Славянско-Краматорско-Константиновском районе.

В Константиновке бойцы ведут уличные бои, а в юго-западной части населенного пункта и на территории Константиновского металлургического завода войска нейтрализуют подразделения врага.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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