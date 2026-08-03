Глава МЧС предупредил о рисках непрогнозированных ЧС в России

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/"Комсомольская правда"/Владимир Веленгурин

В России могут произойти непрогнозированные чрезвычайные ситуации из-за развития технологий и переплетения различных отраслей. Об этом в беседе с изданием "Союзники. ОДКБ" сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

По его словам, главная опасность исходит из каскадных ЧС, развивающихся по эффекту домино. Куренков пояснил, что локальный сбой или инцидент на одном, внешне изолированном узле способен мгновенно распространиться на смежные отрасли.

Глава МЧС отметил, что подобные ситуации быстро станут межотраслевыми и выйдут за рамки одного объекта или ведомства. Для их ликвидации необходимо будет межведомственное взаимодействие сил и средств.

Министр также обратил внимание на сохранение угроз "традиционных ЧС", включая наводнения и пожары.

"Одной из наиболее острых угроз является риск затопления масштабных по площади участков местности в результате критической переполняемости водохранилищ (в частности, на территории Республики Казахстан)", – сказал он.

Куренков указал, что перелив или прорыв защитных дамб может привести к уничтожению десятков населенных пунктов, транспортных артерий, линий электропередачи и скотомогильников. Это, в свою очередь, спровоцирует гуманитарную и эпидемиологическую катастрофу в регионе.

Ландшафтные пожары уже стали трансграничными. Они являются опасными для приграничных населенных пунктов и объектов экономики нескольких стран, подчеркнул глава МЧС. Для борьбы с ними Куренков призвал страны обмениваться оперативной информацией в формате ОДКБ.

Ранее температура в эпицентре лесного пожара в районе Чине турецкой провинции Айдын достигла 441 градуса. Из-за постоянно меняющегося направления ветра пожарным приходится работать в сложных условиях.

В результате случившегося повреждены 5 домов, еще 30 жилых домов эвакуированы в качестве меры предосторожности. Из 4 населенных пунктов также вывезли сельскохозяйственных животных.

