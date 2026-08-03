03 августа, 14:12Происшествия
Посольство РФ в Таиланде поможет близким убитых россиян в оформлении документов
Фото: ТАСС/Алексей Сковоронский
Посольство России в Таиланде оказывает содействие родственникам и близким убитых в Паттайе россиян в оформлении документов. Об этом сообщил глава диппредставительства Евгений Томихин.
"Предусмотрены необходимые в такой ситуации процедуры, в том числе опознание, оформление документов, в том числе по линии посольства", – рассказал Томихин в беседе с ТАСС.
Брат и сестра Роман и Диана Назимовы пропали в таиландском курортном городе Паттайя в конце июля. В ходе поисков удалось обнаружить мотоцикл, принадлежащий россиянам. Затем полицейские задержали нескольких подозреваемых, которые признались, что убили несовершеннолетнего россиянина, а его сестру забили до смерти.
Тела погибших были обнаружены закопанными в лесистой местности. Полиция считает, что причиной нападения на Назимовых могли стать планы похитить мотоцикл россиян. Всего фигурантами дела об умышленном убийстве, разбойном нападении с применением огнестрельного оружия и выдачей себя за представителей власти стали четыре человека. Им грозит смертная казнь.