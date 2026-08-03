Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 14:12

Происшествия

Посольство РФ в Таиланде поможет близким убитых россиян в оформлении документов

Фото: ТАСС/Алексей Сковоронский

Посольство России в Таиланде оказывает содействие родственникам и близким убитых в Паттайе россиян в оформлении документов. Об этом сообщил глава диппредставительства Евгений Томихин.

"Предусмотрены необходимые в такой ситуации процедуры, в том числе опознание, оформление документов, в том числе по линии посольства", – рассказал Томихин в беседе с ТАСС.

Брат и сестра Роман и Диана Назимовы пропали в таиландском курортном городе Паттайя в конце июля. В ходе поисков удалось обнаружить мотоцикл, принадлежащий россиянам. Затем полицейские задержали нескольких подозреваемых, которые признались, что убили несовершеннолетнего россиянина, а его сестру забили до смерти.

Тела погибших были обнаружены закопанными в лесистой местности. Полиция считает, что причиной нападения на Назимовых могли стать планы похитить мотоцикл россиян. Всего фигурантами дела об умышленном убийстве, разбойном нападении с применением огнестрельного оружия и выдачей себя за представителей власти стали четыре человека. Им грозит смертная казнь.

Читайте также


происшествияза рубежом

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика