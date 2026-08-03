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03 августа, 15:22

Общество

Оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за жары 5–7 августа

Фото: foto.mos.ru

Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в Москве 5–7 августа из-за аномальной жары. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Очень высокая температура. <...> В дневные часы сильная жара – 30–32 градуса", – говорится в сообщении метеослужбы.

Из-за прогнозируемой жары спасатели рекомендуют носить одежду из натуральных тканей и головной убор, а также пить больше воды и по возможности находиться в тени.

При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам 101, 112 или на единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее сообщалось, что в городе во вторник, 4 августа, ожидается сочинская погода. В этот день температура поднимется до 26 градусов, будет без осадков.

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