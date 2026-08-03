Уголовное дело возбуждено после пропажи самолета Cessna в Иркутской области

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело возбуждено после пропажи самолета Cessna 182 в Иркутской области, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Уточняется, что дело завели по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Следователями уже проводятся необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Рассматриваются различные версии произошедшего.

В настоящее время местонахождение воздушного судна не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия, отметили в СК.

В свою очередь, проверку начала Байкало-Ангарская транспортная прокуратура, добавила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Как уточнили правоохранители, самолет принадлежит авиакомпании "Госавиа".

Самолет Cessna 182 перестал выходить на связь в Иркутской области в понедельник, 3 августа. Борт вылетел на патрулирование лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе из поселка Мама.

Экипаж осмотрел пожар, после этого борт направился в сторону Бодайбо, а следом ушел на юго-восток. После этого связи с ним нет. На борту были летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.

