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26 июня, 11:21

Происшествия

Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку на севере Красноярского края

Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук

На севере Красноярского края вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый ООО "Геликс Аэро", совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Северо-Енисейск. Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

"Взяты на контроль поисково-спасательные работы", – сообщили в ведомстве.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы, на борту находились 9 человек. Все они живы.

Тем временем продолжаются поиски вертолета Robinson R44 авиакомпании "Гранат", выполнявшего лесоавиационные работы в Тернейском районе Приморья. Связь с ним была утеряна 21 июня. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель, сигналов о нештатных ситуациях не поступало. Следователи возбудили уголовное дело.

МЧС приняло решение нарастить группировку спасателей. К поискам подключили Ми-8, десантников и операторов БПЛА с тепловизорами, однако с воздуха обнаружить место сложно из-за густого леса. Кроме того, поиски ограничили участком 30 на 30 километров, где зафиксировали сигналы с телефонов пилота и пассажира.

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