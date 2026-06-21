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21 июня, 14:12 (обновлено 21.06.2026 15:44)

Происшествия

В Приморье возбудили дело после исчезновения вертолета Robinson

Фото: sledcom.ru

В Тернейском районе Приморского края пропал вертолет Robinson R-44, выполнявший лесоавиационные работы. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель, сообщило РИА Новости со ссылкой на Восточный МСУТ СК России.

По данным управления, воздушное судно вылетело из поселка Терней в направлении села Единка, однако в установленное время не вышло на связь. Его местонахождение пока не установлено, продолжается поисково-спасательная операция.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц"). Проверку также организовала Приморская транспортная прокуратура.

На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что они не подавали сигналов о проблемах.

Ранее в Сергиево-Посадском округе разбился легкомоторный самолет Zlin-42. Крушение произошло на аэродроме Вихрево, оба человека на борту погибли. Изначально предполагалось, что летчик-испытатель Петр Тутакин был пассажиром, однако позже в СК подтвердили, что именно он находился за штурвалом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация классифицировала происшествие как катастрофу.

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