Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 21:12

Происшествия

Ошибка пилотирования могла стать причиной крушения самолета в Подмосковье

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

Причиной крушения легкомоторного самолета в Подмосковье могла стать ошибка пилотирования, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"При заходе на посадку самолет Zlin-42 в конце посадочной полосы сделал маневр и резко спикировал вниз", – уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что на борту находились пилот и пассажир – заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин. Оба погибли.

По факту случившегося проверку организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. На место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, указали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"В рамках расследования рассматриваются различные версии произошедшего. Для выяснения всех обстоятельств и причин авиапроисшествия проводится комплекс следственных действий, назначены летно-техническая, химическая и судебно-медицинская экспертизы", – добавили в ведомстве.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Сергиево-Посадском городском округе вечером 17 июня. Инцидент произошел на аэродроме Вихрево. В результате падения воздушное судно загорелось. К работам на месте ЧП привлекли 20 пожарных и 7 единиц техники.

Читайте также


происшествиятранспорт

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика