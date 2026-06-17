Ошибка пилотирования могла стать причиной крушения самолета в Подмосковье

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

Причиной крушения легкомоторного самолета в Подмосковье могла стать ошибка пилотирования, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"При заходе на посадку самолет Zlin-42 в конце посадочной полосы сделал маневр и резко спикировал вниз", – уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что на борту находились пилот и пассажир – заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин. Оба погибли.

По факту случившегося проверку организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. На место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, указали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"В рамках расследования рассматриваются различные версии произошедшего. Для выяснения всех обстоятельств и причин авиапроисшествия проводится комплекс следственных действий, назначены летно-техническая, химическая и судебно-медицинская экспертизы", – добавили в ведомстве.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Сергиево-Посадском городском округе вечером 17 июня. Инцидент произошел на аэродроме Вихрево. В результате падения воздушное судно загорелось. К работам на месте ЧП привлекли 20 пожарных и 7 единиц техники.