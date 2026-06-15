15 июня, 16:21Происшествия
Самолет Ту-22М3 разбился в Иркутской области
По данным ведомства, ЧП случилось во время захода судна на посадку. В тот момент борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.
В министерстве уточнили, что экипаж успел катапультироваться. В связи с этим угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Также не выявлено разрушений на земле. На месте падения самолета задействована комиссия главного командования ВКС.
Ранее самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в районе станицы Калининской в Краснодарском крае. В результате ЧП никто не пострадал.
До этого в Татарстане разбился самодельный легкомоторный летательный аппарат. Это произошло недалеко от села Казанбаш Арского района республики. В результате скончался пилот.