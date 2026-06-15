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15 июня, 16:21

Происшествия

Самолет Ту-22М3 разбился в Иркутской области

Видео: MAX/Baza

Крушение сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 произошло в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, ЧП случилось во время захода судна на посадку. В тот момент борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

В министерстве уточнили, что экипаж успел катапультироваться. В связи с этим угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Также не выявлено разрушений на земле. На месте падения самолета задействована комиссия главного командования ВКС.

Ранее самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в районе станицы Калининской в Краснодарском крае. В результате ЧП никто не пострадал.

До этого в Татарстане разбился самодельный легкомоторный летательный аппарат. Это произошло недалеко от села Казанбаш Арского района республики. В результате скончался пилот.

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