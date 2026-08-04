Защита певицы Монеточки обжаловала приговор за уклонение от обязанностей иноагента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко (Елизавета Гырдымова признана в РФ иноагентом)

Защита певицы Монеточки (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) обжаловала приговор за уклонение от обязанностей иноагента, сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

Певица признана виновной по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах". Суд заочно приговорил ее к одному году колонии общего режима и запретил ей администрировать сайты на 3 года. В картотеке указано, что приговор обжалован.

По данным столичной прокуратуры, Гырдымову два раза за год привлекали к административной ответственности из-за нарушений порядка деятельности иноагента. При этом певица продолжала распространять материалы в социальных сетях без маркировки.

В июне текущего года уголовное дело в отношении артистки направили в Басманный суд для рассмотрения по существу. При этом оно рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимой – в настоящий момент Монеточка объявлена в международный розыск.

