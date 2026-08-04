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04 августа, 12:04

Наука

На Земле завершилась двухдневная магнитная буря

Фото: depositphotos/vampy1

На Земле завершилась магнитная буря, которая началась два дня назад. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Собственно, фаза бури закончилась еще два дня назад, в воскресенье, примерно тогда же, когда и началась, но более суток после этого продолжались остаточные возмущения, которые никак не позволяли подвести черту", – говорится в сообщении.

При этом в ближайшее время возобновление активности не ожидается. По данным ученых, космическая погода будет спокойной, индекс полярных сияний сейчас находится на очень низких значениях.

Первая магнитная буря августа началась на Земле 2 августа. Выброс плазмы достиг планеты еще за несколько часов до начала бури, однако до уровня геомагнитного шторма индексы доросли только к моменту старта события. Интенсивность бури колебалась между слабым уровнем G1 и обычным G2.

Землю накрыла первая августовская магнитная буря

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