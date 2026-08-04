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04 августа, 19:43

Мэр Москвы

Собянин отметил, что Москва развивается благодаря неравнодушным жителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва продолжает активно развиваться. Немалую роль в этом играют неравнодушные горожане, заявил Сергей Собянин на XII Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

По его словам, от активности граждан зависит очень многое. В частности, динамичное совершенствование Москвы происходит отчасти потому, что жители очень требовательны и не позволят стоять на месте.

Вместе с тем градоначальник обратил внимание на то, что важные городские проекты регулярно воплощаются во всех сферах жизни столицы.

Например, уверенный рост продолжает показывать промышленность, указывал ранее Собянин. По итогам первого полугодия 2026 года объем производства в Москве увеличился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

В свою очередь, обрабатывающие отрасли выросли на 12,5%, внеся существенный вклад в технологический суверенитет. В то же время выпуск кабельных изделий показал рост в 3,3 раза, компьютерной продукции – на 39,1% и фармацевтических субстанций – на 29,4%.

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