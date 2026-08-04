В России разрешили благоустраивать лесные тропы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал закон, который разрешает проводить благоустройство пешеходных, велосипедных и беговых дорожек в лесах на месте уже существующих тропинок. Он вступает в силу с 1 марта 2027 года, за исключением отдельных положений.

Документ вносит изменения в Лесной кодекс России. Теперь на участках рекреационного назначения можно обустраивать дорожки по существующим лесным тропам, в том числе проходящим под кронами деревьев. Главное условие – отсутствие сплошных и выборочных рубок насаждений. Действие закона распространяется на городские леса.

Как уточнял первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, изменения снимают бюрократические ограничения для лесных участков рекреационного назначения и позволяют благоустраивать уже существующие маршруты без ущерба для природы. Речь идет только о приведении в порядок уже проложенных маршрутов.

Тем временем в Москве продолжается большая программа обновления и озеленения парков. Она затронет сразу 16 природных и исторических столичных территорий. Основой программы стал подход, который сочетает сохранение уникального историко-культурного наследия города и создание современных общественных пространств для горожан.