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04 августа, 20:39

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Jedro.Bar: пропавший в Черногории россиянин найден мертвым

Пропавший в Черногории россиянин найден мертвым

Фото: legion-media.com/Jean-Marc Pierard

Пропавший в Черногории 21-летний россиянин Георгий Соломатин найден мертвым, сообщил местный портал Jedro.Bar.

Тело молодого человека обнаружили утром 4 августа. По неподтвержденной официально информации, рассматривается версия о суициде.

Соломатин пропал после концерта группы "Мумий Тролль". По данным СМИ, 31 июля он поехал из города Бар в Будву на выступление коллектива. После мероприятия мужчина перестал выходить на связь и ничего не сообщал своей семье.

Для поисков привлекли более тысячи волонтеров. Они проверяли места вдоль трассы из Бара в Будву, осматривали придорожные кафе и оставляли там листовки с информацией о пропавшем.

Семья Соломатина переехала в Черногорию около 10 лет назад из Санкт-Петербурга. Молодой человек играл на трубе и участвовал в джазовых конкурсах.

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