Jedro.Bar: пропавший в Черногории россиянин найден мертвым

04 августа, 20:39Происшествия
Фото: legion-media.com/Jean-Marc Pierard
Пропавший в Черногории 21-летний россиянин Георгий Соломатин найден мертвым, сообщил местный портал Jedro.Bar.
Тело молодого человека обнаружили утром 4 августа. По неподтвержденной официально информации, рассматривается версия о суициде.
Соломатин пропал после концерта группы "Мумий Тролль". По данным СМИ, 31 июля он поехал из города Бар в Будву на выступление коллектива. После мероприятия мужчина перестал выходить на связь и ничего не сообщал своей семье.
Для поисков привлекли более тысячи волонтеров. Они проверяли места вдоль трассы из Бара в Будву, осматривали придорожные кафе и оставляли там листовки с информацией о пропавшем.
Семья Соломатина переехала в Черногорию около 10 лет назад из Санкт-Петербурга. Молодой человек играл на трубе и участвовал в джазовых конкурсах.