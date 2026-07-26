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26 июля, 22:18

Происшествия

Российский альпинист погиб при восхождении на Эльбрус

Фото: МАХ/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Вторые поисково-спасательные работы за сутки провели на горе Эльбрус. Там нашли тело погибшего российского альпиниста, сообщила пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Поступила информация о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5,3 тысячи метров (хижина Red Fox) группа альпинистов попросила о помощи. Два альпиниста из Ставропольского края и Тульской области зарегистрировали свой маршрут", – говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что спасателям уже удалось эвакуировать альпиниста из Тулы на поляну Азау. В медицинской помощи он не нуждается.

При этом тело его погибшего товарища пока не удается спустить из-за пурги и шквалистого ветра, отметили в МЧС. Операцию планируется провести в 06:00 по московскому времени 27 июля.

В прокуратуре региона рассказали, что альпинисты направлялись в гору со стороны урочища Джилы-Су.

Еще один инцидент произошел на Эльбрусе 25 июля. Группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус, один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5 100 метров. Альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины.

Спасатели нашли их тела. Кроме того, обнаружили живым одного из участников группы. Поиски еще трех альпинистов приостановлены из-за непогоды. Возобновление работ планируется в 05:00 по московскому времени 27 июля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Спасатели эвакуировали с Эльбруса двух застрявших туристов

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