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Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм подтвердил, что Лондон продолжает оказывать поддержку Киеву. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал Sky News.

По словам главы британского правительства, Великобритания стоит "плечом к плечу" с Украиной.

"Мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины", – сказал Бернэм.

Новый лидер правящей Лейбористской партии Бернэм вступил в должность премьер-министра 20 июля. В своей первой речи на новой должности он пообещал провести внутренние реформы в различных сферах.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не лелеет надежд, что с приходом нового премьер-министра отношения между Москвой и Лондоном станут лучше. У Владимира Путина также пока не планируется контактов с новым британским премьером.