Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 10:40

Политика

Премьер Британии Бернэм заявил, что поддержка Киева Лондоном непоколебима

Фото: Getty Images/Dan Kitwood

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм подтвердил, что Лондон продолжает оказывать поддержку Киеву. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал Sky News.

По словам главы британского правительства, Великобритания стоит "плечом к плечу" с Украиной.

"Мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины", – сказал Бернэм.

Новый лидер правящей Лейбористской партии Бернэм вступил в должность премьер-министра 20 июля. В своей первой речи на новой должности он пообещал провести внутренние реформы в различных сферах.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не лелеет надежд, что с приходом нового премьер-министра отношения между Москвой и Лондоном станут лучше. У Владимира Путина также пока не планируется контактов с новым британским премьером.

Читайте также


политиказа рубежом

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика