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27 июля, 11:20

Происшествия

В Петербурге задержали босого мужчину, с криками бегавшего по двору "Эрмитажа"

Фото: MAX/"Росгвардия. Северо-Западный округ"

Сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге задержали босого мужчину, перелезшего через ограду Государственного Эрмитажа и устроившего беготню по двору музея с криками. Об этом сообщили в окружном главке ведомства.

Инцидент произошел 26 июля. Мужчина, одетый только в майку и шорты, проигнорировал специальный модуль для досмотра посетителей, перелез через ограду и оказался на территории музея. Во дворе он громко кричал, размахивал руками и бегал.

Задержать нарушителя удалось совместными усилиями сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии и службы безопасности музея. Задержанный объяснил свое поведение тем, что у него "душа болит".

Так как мужчина "не отдавал себе отчета в своих действиях", на место вызвали бригаду скорой помощи. После осмотра его доставили в психиатрическую больницу.

Ранее росгвардейцы задержали мужчину, который приставал к детям возле Дворца культуры имени Кирова в Санкт-Петербурге. Увидев правоохранителей, он начал вести себя сдержанно и пытался скрыться в женской уборной.

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