27 июля, 11:20Происшествия
В Петербурге задержали босого мужчину, с криками бегавшего по двору "Эрмитажа"
Фото: MAX/"Росгвардия. Северо-Западный округ"
Сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге задержали босого мужчину, перелезшего через ограду Государственного Эрмитажа и устроившего беготню по двору музея с криками. Об этом сообщили в окружном главке ведомства.
Инцидент произошел 26 июля. Мужчина, одетый только в майку и шорты, проигнорировал специальный модуль для досмотра посетителей, перелез через ограду и оказался на территории музея. Во дворе он громко кричал, размахивал руками и бегал.
Задержать нарушителя удалось совместными усилиями сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии и службы безопасности музея. Задержанный объяснил свое поведение тем, что у него "душа болит".
Так как мужчина "не отдавал себе отчета в своих действиях", на место вызвали бригаду скорой помощи. После осмотра его доставили в психиатрическую больницу.
Ранее росгвардейцы задержали мужчину, который приставал к детям возле Дворца культуры имени Кирова в Санкт-Петербурге. Увидев правоохранителей, он начал вести себя сдержанно и пытался скрыться в женской уборной.