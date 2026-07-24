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24 июля, 11:52

Происшествия

Петербуржец задержан за взлом платежных терминалов при помощи лопаты

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полиция задержала подозреваемого, который лопатой взломал пять платежных терминалов на автомойке самообслуживания в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Об инциденте в полицию Кронштадтского района Петербурга заявил оператор автомойки. Прибывшие место сотрудники установили, что неизвестный вскрыл терминалы и похитил оттуда 15 тысяч рублей.

В тот же день по подозрению в краже задержан 30-летний неработающий житель Кронштадта. На него составлен административный протокол по статье 7.27 КоАП РФ ("Мелкое хищение"). Мужчина находится под стражей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники вневедомственной охраны задержали 25-летнего жителя Подмосковья за кражу брюк из торгового зала в Щелкове. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что молодой человек снял брюки с вешалки, убрал с них противокражные датчики, надел под свои штаны и в таком виде прошел мимо касс.

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