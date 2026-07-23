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23 июля, 12:12

Происшествия

Гендиректор парковки в Петербурге продал Nissan X-Trail клиента за 120 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция Санкт-Петербурга задержала 72-летнего гендиректора управляющей стоянками фирмы за продажу автомобиля клиента за 120 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

В полицию Приморского района обратился 37-летний начальник службы контроля жилищного комплекса. Он не обнаружил свой Nissan X-Trail стоимостью 1,3 миллиона рублей на охраняемой парковке на Афонской улице. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Выяснилось, что гендиректор парковки из-за длительного простоя и неоплаты продал данный автомобиль за 120 тысяч рублей двум людям в возрасте 28 и 37 лет. Похищенный автомобиль обнаружили на Ириновском проспекте. Глава парковки задержан, добавили в ведомстве.

Ранее 16-летнего жителя Ямала признали виновным в поджоге гражданского вертолета Ми-8 в аэропорту Ноябрьска. Также с ним был 13-летний соучастник. Они действовали по заданию украинских кураторов, но вознаграждение так и не получили.

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