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23 июля, 19:17

Политика

МИД Белоруссии предупредил Польшу о возможной подготовке теракта

Фото: 123RF.com/savvapanf

Белорусский МИД сообщил польской стороне о возможной подготовке террористического акта на территории Польши, целью которого могут стать несовершеннолетние дети белорусской активистки. Об этом сообщило издание БелТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Информацию временному поверенному в делах Польши в Белоруссии Кшиштофу Ожанне передали 23 июля во время встречи в белорусском МИД. По данным ведомства, подготовкой предполагаемого нападения может заниматься находящийся в Польше человек, ранее осужденный в Белоруссии по ряду уголовных статей.

В МИД уточнили, что недавно польские власти лишили этого человека дополнительной защиты и права проживания в стране. По версии белорусской стороны, он мог планировать нападение из мести активистке с белорусским гражданством, которая проживает в Польше. Как утверждается, причиной стали недостаточные, по мнению мужчины, усилия женщины по сохранению за ним соответствующего статуса.

В белорусском ведомстве заявили, что при необходимости дополнительные сведения о возможной угрозе будут передаваться по каналам взаимодействия между правоохранительными и другими компетентными органами двух стран.

Ранее сотрудники ФСБ сорвали планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военного в Москве. По делу о приготовлении к теракту и госизмене задержана гражданка России 2001 года рождения, завербованная украинскими спецслужбами в 2024 году для выявления целей в Москве и Санкт-Петербурге.

Куратор, ранее живший в России, имитировал влюбленность и обещал продолжение отношений после теракта. Девушка собирала IP-адреса Wi-Fi в заведениях Петербурга, затем переехала в Москву и следила за человеком, понимая, что цель – его ликвидация.

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